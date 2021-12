Ristorante pizzeria Carillon, qualità e ospitalità al top

POZZOLO - Un ambiente completamente ristrutturato, giovane e informale, con un tocco di originalità; una cucina di tradizione, con ingredienti di alta qualità. Ha riaperto, con una nuova gestione, il ristorante pizzeria Carillon, a Pozzolo Formigaro, lungo la strada statale per Alessandria, da sempre punto di riferimento per pranzi e cene di lavoro o tra amici. Alcuni lo ricorderanno con il nome “7 Pini”, altri con “Cristall”. Dopo la chiusura imposta dalla pandemia, a rilevare lo storico locale è stato Lucio Verrusio, con la moglie Anna, già titolari del ristorante Il Fattore, gestito sin dal 1996 con un crescendo si successo e dì popolarità.

Pausa pranzo di qualità

“Al Carillon, a pranzo, aperto dal lunedì al venerdì, abbiamo scelto una linea di cucina 'soft' e giovane, particolarmente adatta per pause di lavoro o per chi non ha molto tempo a disposizione, ma sempre all'insegna della qualità”, spiega Lucio.

Il menu (a 14 euro o a la carte) propone piatti della tradizione. Ogni giorno, oltre ai “classici” della cucina italiana, ci sono una selezione di proposte del territorio, come la trippa, pasta e fagioli. “Nelle preparazioni – spiega Lucio – privilegiamo i prodotti del territorio, a chilometro zero, per garantire freschezza e qualità”. Anche per i vini la carta offre una vasta selezione di etichette della provincia, accanto ai più celebri vini d'Italia.

A tutta pizza

Alla sera dal mercoledì alla domenica, oltre alla carta ristorante, Il Carillon aggiunge una ampia selezione di pizze, realizzate da Walter Ravanelli. “Anche in questo caso – afferma il titolare – privilegiamo la qualità degli ingredienti, tutti selezionati dal nostro pizzaiolo e da uno staff qualificato che sarà offrire e consigliare il meglio”. Al bancone si alternano Lucio e la moglie Anna Garmay. Per cena il ristorante propone oltre alla pizza una selezione di antipasti, primi e secondi sia di carne che di pesce.

E non è finita qui

Il Carillon è anche hotel. Sopra ai locali ampi e tutti rinnovati, si trovano infatti le 14 camere per ospitare chi è in visita, come turista, o per necessità di lavoro. L'intervento di ristrutturazione è ancora in corso e l'apertura è prevista per l'inizio del nuovo anno.

Prenota subito il tuo tavolo per un Ottima Pizza oppure per Cenare con il nostro splendido Menu alla Carta del Ristorante.

Hotel Ristorante Pizzeria Carillon

Pozzolo Formigaro Strada Alessandria, 4

INFO TEL. 3792992265 (ex 7 pini – Cristall)



www.hotelristorantecarillon.it