Resicar: il salone Hyundai è pronto ad accogliervi. In totale sicurezza

Scoprire la gamma Hyundai, riscoprendo antichi piaceri, in totale sicurezza. Resicar è ripartita dopo il lockdown e ancora una volta dimostra coi fatti di mettere il cliente sempre e comunque al primo posto. Dall'accettazione alla visione dell'auto, dal test drive fino alla trattativa, tutto si svolge rispettando in maniera scrupolosa tutte le misure di sicurezza: guanti, mascherine, sanificazione di ogni vettura prima e dopo la prova, giuste distanze e pareti divisorie. Per proseguire insieme una storia fatta di passione e di professionalità.



Contenuto sponsorizzato