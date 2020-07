Il mercato degli Sgaientò torna in Corso Bagni

ACQUI TERME - Dopo il cambio di postazione in piazza Maggiorino Ferraris per meglio assecondare le misure precauzionali anti contagio imposte durante l'emergenza epidemica, il mercatino dell'antiquariato, tra gli acquesi noto come il mercato 'degli Sgaientò', torna nella sua sede originaria di corso Bagni, ovvero da piazza Italia al ponte Carlo Alberto. Lo ha stabilito il Comune con una delibera «immediatamente eseguibile».

Palazzo Levi ha già dato disposizioni al Comando di Polizia Locale per il riposizionamento dei banchi «e per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza per quanto di competenza». La decisione della giunta pentastellata è stata ratificata dopo l'approvazione della Conferenza delle Regioni delle "linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" stabilite lo scorso 9 luglio.