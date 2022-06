Fiera Carrettesca: a Roccaverano due giorni al gusto di Robiola

ROCCAVERANO - A Roccaverano, patria della Robiola, domenica 26 torna la "Fiera Carrettesca” storico raduno dei produttori di Roccaverano DOP aggregati nel Consorzio di Tutela del formaggio Robiola di Roccaverano. Alla sua ventunesima edizione, per celebrare il riconoscimento di 'Città del formaggio' di cui il borgo piemontese è stato insignito quest’anno dall’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), l’appuntamento raddoppia dedicando sabato 25 al "Tour fra le eccellenze casearie delle Città del Formaggio d’Italia".

«Il nostro territorio - commenta il presidente del Consorzio, Fabrizio Garbarino - è profondamente legato al suo omonimo prodotto caseario. Questo binomio e la qualità che caratterizza la Roccaverano hanno reso possibile la nostra nomina a Città del formaggio 2022, un premio che ci rende orgogliosi e che onoriamo invitando anche le altre città elette a festeggiare con noi e a condividere le proprie eccellenze».

Il programma del weekend

Sabato 25 dalle 15 alle 20 la suggestiva cornice del parco del Castello ospiterà un viaggio alla scoperta delle “Città del Formaggio Onaf” e dei loro prodotti: dal Piemonte al Veneto passando per la Lombardia, per poi scendere in Emilia Romagna e Lazio, spingersi fino in Campania e attraversare lo stretto di Messina per sbarcare in Sicilia. Un percorso del Bel Paese fatto di degustazioni libere, abbinamenti di formaggi e vini e accostamenti di grappe e formaggi, in collaborazione con l’Onaf, l’Ais e l’Anag, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e il Consorzio di Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo. Su prenotazione (tel. 0144 88465 o promozione@ robioladiroccaverano.com), sarà inoltre possibile partecipare a degustazioni guidate da assaggiatori e maestri assaggiatori della delegazione Onaf di Asti. In serata, spazio ai piatti tipici cucinati dalle Pro Loco del territorio coordinate dalla Pro Loco di Roccaverano, con i suoi famosi gnocchi alla Roccaverano Dop e la musica. Sempre presente il Roccaverano DOP, in differenti stagionature.

Il giorno successivo, domenica 26, la festa prosegue con la Mostra mercato della Robiola di Roccaverano DOP e prodotti di Langa, in degustazione e vendita dalle 10 alle 18. A pranzo le Pro Loco del territorio proporranno piatti della tradizione e nel pomeriggio ci saranno alcune sorprese: le incursioni degli ScavalcaMontagne, artisti amanti della natura e della libertà che, zaino in spalla, realizzano tournée a piedi, camminando da un paese all’altro; l’investitura del giornalista enogastronomico Fabrizio Salce, Cavaliere della Robiola di Roccaverano DOP 2022 (ore 16.30); la premiazione de “La miglior Roccaverano DOP in tavola”, Concorso indetto dall’Onaf con la partecipazione della Delegazione Onaf di Asti (ore 17.00).

Sulla pagina Facebook Consorzio per la Tutela del Formaggio "Robiola di Roccaverano" il programma completo della manifestazione.

Il Roccaverano resta protagonista di tutte le domeniche successive, fino a settembre, con il calendario di “aziende aperte” che consentirà al pubblico di entrare nelle “case” della DOP, scoprire come nasce e come viene lavorata.