Acquese, assenti i canali Rai

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi era stata l’ultima arma in resta degli iscritti alla sezione acquese di Fratelli d’Itaila. Ma ora il disservizio si sta ripetendo un po’ troppo sovente coinvolgendo zone ampie dell’Acquese. I canali di ‘Mamma-Rai’ oggi, come a tratti nei giorni scorsi, ‘non si prendono’, sono scomparsi dalle tv di molte abitazioni delle valli Bormida ed Erro. Pare che il black out sia dovuto ad alcuni interventi elettrici. E Mediaset? I più informati fanno sapere che il ‘biscione’ sarebbe supportato da gruppi elettrogeni.