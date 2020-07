Acqui cala il tris: Camussi, Merlano e Cipollina

ACQUI TERME - Non ci sono ancora certezze sulla categoria, perchè sembrano esserci speranze concrete di ripescaggio in Eccellenza, ma intanto l'Acqui ufficializza tre acquisti molto importanti a prescindere.

La squadra di Arturo Merlo, confermato per una nuova stagione in panchina, non nasconde le proprie ambizioni e passa dalle parole ai fatti a cominciare dal ruolo di estremo difensore. A difendere i pali ci sarà infatti Riccardo Cipollina, classe 2001, uno degli under più interessanti in provincia, che è stato prelevato dall'Ovadese Silvanese; in difesa il botto è Andrea Camussi, ex Castellazzo, che si dice 'onorato per una chiamata così prestigiosa e per avere la possibilità di vivere una nuova sfida tanto importante a 37 anni. Non vedo l'ora di dare il mio contributo, voglio aiutare l'Acqui ad arrivare più in alto possibile'.

In attacco, infine, è fatta per Giulio Merlano, che arriva dopo avere vinto due campionati in altrettante stagioni con la maglia di Hsl Derthona. Una garanzia, insomma, per un reparto super che può contare anche su Massaro, Innocenti e Ivaldi. Promozione o Eccellenza? Si vedrà, ma l'Acqui sta lavorando veramente bene.