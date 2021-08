"Giovanissimi" Bistagno Valle Bormida, al via la preparazione delle "api"

BISTAGNO - Tanta è la voglia di ricominciare per i ragazzi dell'Usd Bistagno Valle Bormida, che si ripresentano ai nastri di partenza in vista del nuovo campionato Giovanissimi Provinciali. I ragazzi (classe 2007), dopo aver eseguito tutte le procedure previste dal protocollo anti Covid, si sono ritrovati al campo sportivo di Bistagno, carichi e grintosi come sempre. La preparazione pre campionato è finalizzata sia all'aspetto tecnico-pratico che a quello atletico. Covid permettendo, la stagione agonistica prenderà il via come di consueto tra fine settembre ed inizio di ottobre. Le giovani "api" bistangnesi sono ansiose di poter tornare a calcare i campi da gioco della provincia alessandrina e/o astigiana per confrontarsi con i coetanei delle realtà locali. I ragazzi del Bistagno Valle Bormida sono allenati dal duo ormai rodato e confermato composto dai mister Colla e Nano, con l'ausilio dei dirigenti Marcelli, Meacci a Rissone.