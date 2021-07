Anche a Melazzo arriva il cinema all’aperto

MELAZZO - Anche Melazzo avrà una stagione cinematografica all’aperto. La Pro loco è pronta ad offrire ai residenti diverse pellicole non proprio recenti ma di sicuro successo di botteghino. Si partirà mercoledì 28, alle 21, in piazza XX settembre con "Ferdinand" (noto anche come Il toro Ferdinando), un film d'animazione del 2017 diretto da Carlos Saldanha, prodotto da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation. Prossimi appuntamenti il 4 agosto con Checco Zalone e "Sole a catinelle", l’11 agosto con "La vita è una cosa meravigliosa" di Carlo Vanzina.