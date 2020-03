Anche lo spettacolo di Simone Cristicchi rinviato

ACQUI TERME - Lo spettacolo 'Abbi cura di te' di Simone Cristicchi, per l'occasione accompagnato dal Gnu Quartet,, era previsto per il 23 aprile al teatro Ariston di Acqui Terme. Oggi Crescereinsieme onlus ha comunicato di averlo annullato e rinviato a data da destinarsi.

Un peccato perché il tour, organizzato per festeggiare i 30 anni di attività dell'artista istrionico, avrebbe portato sul palcoscenico nostrano una performance a cavallo tra il teatro e la canzone con i grandi successi del repertorio di Cristicchi riletti e riarrangiati in chiave “da camera” (dall'ironica “Vorrei cantare come Biagio” alla poetica “Studentessa Universitaria”, dalla canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2007, “Ti regalerò una rosa”, fino a "Meno male" e "Abbi cura di me") ed anche un omaggio ai grandi della musica del passato, vere e proprie “perle” di cantautori straordinari come Luigi Tenco, Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Fabrizio De Andrè. Inoltre il concerto sarebbe stato introdotto da Le note sono sette, una band di artisti diversamente abili, che avrebbero presentato al pubblico acquese il loro inedito “Senza ostacoli”.

Purtroppo le speranze di un contenimento a breve giro dell'epidemia di coronavirus sono state deluse e così la cooperativa Crescereinsieme non ha potuto far altro che comunicare l'annullamento dello spettacolo, rinviato ancora da definirsi.