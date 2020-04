La comunità pastorale al tempo del coronavirus

ACQUI TERME - Vista la perdurante emergenza sanitaria, la Comunità Pastorale San Guido di Acqui Terme si è data da fare per non far mancare ai fedeli il sostegno spirituale delle celebrazioni della Settimana Santa. «Ci prepariamo dunque a trascorrere questo tempo sacro, che ci ha sempre visto partecipare numerosi alle celebrazioni delle Palme e del Triduo Pasquale, ancora chiusi nelle nostre case, mentre le nostre chiese della Cattedrale, di San Francesco e della Pellegrina saranno ancora dolorosamente deserte – hanno spiegato dalla Curia - Tuttavia vogliamo vivere in maniera spiritualmente intensa questi giorni in cui Nostro Signore ha sofferto, è morto ed è risorto per noi. Vi invito calorosamente a farlo in famiglia, in casa, ritagliando tempo e spazio per ascoltare, celebrare e pregare».

Gli ausili ci sono. La diocesi consiglia ad esempio di seguire le trasmissioni televisive di TV2000 con le celebrazioni del Papa o anche l'ultima catechesi quaresimale 'So-stare nella Passione' che verrà inviata prima di Pasqua via Whatsapp (o è scaricabile dal sito www.cpsanguidomail.com) come le altre liturgie della Settimana Santa, ovvero partecipare da casa alle celebrazioni del vescovo trasmesse in diretta Facebook (pagina Cattedrale di Acqui).

I prossimi appuntamenti online sono fissati per domenica 5 aprile (ore 11), giovedì 9 (ore 18), venerdì 10 (ore 18), sabato 11 (ore 21) e domenica 12 (ore 11), tutti visionabili sui canali già citati oppure su www.diocesiacqui-piemonte.it.