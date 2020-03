Dalla senatrice Matrisciano 200 mascherine alla Cri di Acqui

ACQUI TERME - Tutti sanno quanto siano importanti e quanto sia difficile l'approvvigionamento dei presidi sanitari di sicurezza, in particolare delle mascherine. Il web è pieno di tutorial per il 'fai da te', espedienti utili per uscite sporadiche, momentanee di cittadini comuni, non certo per il personale sanitario e volontario impegnato in prima linea a gestire il flusso degli infetti dell'emergenza coronavirus. Per loro sono necessari, vitali, presidi tecnici e di qualità.

La Croce Rossa di Acqui Terme nei giorni scorsi è riuscita ad ottenere 200 mascherine FFP2 donate dalla senatrice Susy Matrisciano che ha raccolto l'SOS dei volontari nostrani preoccupati della scarsità di mascherine e dell'enorme difficoltà nel reperirle.

«Tale ringraziamento, che per volontà della senatrice sarebbe dovuto rimanere privato, ci sentiamo invece in dovere di renderlo pubblico per cercare di sensibilizzare e di far capire quanto bisogno ci sia di dispositivi di protezione individuale per il personale delle ambulanze che sta operando in quest'emergenza – ha spiegato il portavoce Marco Franco D'Arco - Mai come ora chi dona questi presidi permette agli Operatori di non contaminarsi e continuare a svolgere il soccorso quotidiano. Alla senatrice Matrisciano, oltre al nostro vivo ringraziamento, va anche il nostro abbraccio 'virtuale' nella speranza di poterlo scambiare a livello umano ad emergenza terminata».