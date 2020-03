L'importanza del supporto psicologico nell'emergenza

ACQUI TERME - La situazione emergenziale espone l'animo umano a stress inusuali, sconosciuti. Ad eccezione (forse) del personale delle rianimazioni, la pandemia di coronavirus ha stravolto l'esistenza di medici, infermieri, Oss e volontari del soccorso, nonchè dei cittadini privandoli della libertà di disporre del proprio tempo e delle abitudini quotidiane. L'associazione Pentagramma, in collaborazione con la Protezione Civile di Montabone e Acqui Terme, ha pensato ad un servizio in più per la comunità nostrana, addetti ai lavori e cittadini. «È stato attivato il servizio telefonico di supporto psicologico – hanno informato da Palazzo Levi - Si tratta di un ausilio gratuito, coordinato da professionisti del settore per tutti coloro che stanno soffrendo il carico di stress e ansia causato dal diffondersi dell'epidemia o che non riescono ad adattarsi alle nuove abitudini di vita imposte dalle misure di contenimento del coronavirus».

Per aderire basta contattare il numero di telefono 0144.770.336 da lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18. «Lo sportello raccoglierà le richieste e sulla base delle esigenze saranno distribuite tra i professionisti volontari» hanno illustrato da Pentagramma

Lo sportello d'ascolto non darà informazioni di carattere sanitario, né sui provvedimenti adottati dal Governo o dalla Regione Piemonte, ma sarà esclusivamente di supporto psicologico.