Dal Centro Islamico 3500 euro per il 'Galliano'

ACQUI TERME - I momenti d'emergenza svelano la vera composizione della comunità. Più volte le pagine del nostro giornale hanno accolto storie di diffidenza e di difficile integrazione. Oggi la città bollente plaude ad un gesto inaspettato e di grande solidarietà. Il Centro Islamico di Acqui Terme ha organizzato in pochi giorni una colletta per sostenere l'ospedale acquese nella battaglia contro il coronavirus. I mentri della comunità islamica hanno risposto immediatamente e con grande slancio alla chiamata benefica del Centro; con le risorse raccolte, ben 3.500 euro, contribuiranno a dotare il nostro ospedale (l'ospedale di tutti) di presidi medici utili e necessari ad affrontare l'emergenza coronavirus in fieri. Stima e riconoscenza da parte di tutta la comunità staziella.