Raccolta fondi e donazioni di sangue dalla comunità islamica

ACQUI TERME - Il messaggio è stato affidato al web. «Il Centro Culturale Islamico di Nizza Monferrato sta organizzando una donazione di sangue per il difficile momento che stiamo attraversando» informa su Facebook il portavoce Cris Arnaldo. La donazione sarà aperta a tutti e, una volta raccolto un numero cospicuo di volontari, procederà a prendere appuntamento con un mezzo attrezzato dell'Avis. Ma non è tutto. Il Centro sta raccogliendo dei fondi da donare agli ospedali di Acqui Terme ed Asti per affrontare l'emergenza coronavirus.