Dalla onlus 'Stand by me' raccolta fondi per guanti e mascherine

ACQUI TERME - Stand by me Acqui onlus nel tempo è divenuto un punto di riferimento imprescindibile per il terzo settore e le famiglie bisognose dell'Acquese. I suoi progetti hanno permesso l'acquisto di ambulanze per il servizio 118, mezzi speciali per persone affette da gravi disabilità oltre alle ordinarie e numerose buste della spesa per gli indigenti.

Oggi Stand by me scende in campo nella battaglia contro il coronavirus e lo fa organizzando una raccolta fondi per l’acquisto di materiale di protezione e mascherine per il personale medico/sanitario impiegato presso gli ospedali di Alessandria e Acqui Terme oltre alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

«Vista l’enorme carenza, proporzionale al bisogno, nonché agli elevati costi da sostenere chiediamo al grande cuore della nostra gente di aiutarci tramite una donazione mediante bonifico bancario sull'Iban IT 66 M 06085 47940 000000025890, causale 'Progettto Noi per Voi'» ha spiegato Massimo Pivotti, presidente della Onlus.IT 66 M 06085 47940 000000025890