Dal dottor Cecchini un appello ai cassinesi...

CASSINE - Vedere il dottor Paolo Cecchini scendere in campo, per i cassinesi è stato certamente un forte incoraggiamento ad affrontare al meglio l'emergenza coronavirus. L'esperienza del medico cassinese, arricchita anche da esperienze emergenziali affrontate in Africa, rinfranca l'animo dei paesani e rappresenta un porto sicuro di scienza e cura in un contesto di superfetazione di informazioni, a volte distorte, a volte dinamitarde. «In questo momento di incertezza ho pensato che il silenzio fosse poco responsabile e ho creduto opportuno mandare questo messaggio al paese in cui vivo» con queste parole lo specialista si è rivolto ai cassinesi esortandoli a misure semplici che però possono arginare il contagio: mascherina, occhiali e gel dinsinfettante per pulire le mani. «Salviamoci la vita ed evitiamo di trasformarci in propagatori del virus» ha concluso.