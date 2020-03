Brachetto e Carnevale Acquese: all'Outlet è un successo

ACQUI TERME - Un bilancio più che positivo per il Brachetto d’Acqui e per il Carnevale Acquese, ospitati il 23 febbraio al Serravalle Designer Outlet presso lo store “Ledolciterre”. «Un grande successo di pubblico – dichiara l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – che conferma quanto possa essere competitivo il nostro territorio come destinazione turistica».

E’ stata la prima sortita della città bollente nell’ambito di un progetto sostenuto e promosso dal Comune con la collaborazione del Consorzio Tutela del Brachetto d’Acqui Docg e l’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”. L’idea, quella di presentare ai visitatori italiani e stranieri della struttura commerciale, una piccola vetrina delle eccellenze enogastronomiche e dell’intrattenimento del territorio acquese con il Carvè di Sgaientò.

Il Serravalle Designer Outlet del gruppo McArthur&Glen si trova in una posizione strategica tra la Liguria, il Piemonte e la Lombardia ed è il più grande shopping center d’Italia e d’Europa con 230 negozi e circa 7 milioni di visitatori all’anno. I visitatori hanno potuto assaggiare il Brachetto d’Acqui in compagnia delle colorate maschere del Carnevale nostrano.

«È nostro interesse – conclude l’assessore – organizzare e creare più eventi a tema per promuovere il nostro territorio in un contesto di grande affluenza turistica. Il Carvè di Sgaientò è stato una prezioso elemento che ha incuriosito i visitatori, riuscendo ad affascinare una grande fetta di pubblico».