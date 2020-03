Anche la ditta Melone chiude fino al 25 marzo

Con estremo rammarico, ma cosciente delle responsabilità che ha e affrontando questo evento con il giusto senso civico, per la prima volta dal 1930, la ditta Melone chiude per 10 giorni. La nostra azienda ha lavorato durante la seconda guerra mondiale, ha lavorato quando il virus dell' Asiatica ha invaso l'Italia, ha lavorato durante le alluvioni, ha lavorato sotto abbondanti nevicate .... in 90 anni di attività non si è mai fermata. Ma oggi, per tutelare la salute dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e di tutti noi, abbiamo deciso di sospendere le nostre attività fino al 25/03/2020. Rimaniamo operativi per il soccorso stradale 24 h su 24. E rimaniamo sempre a disposizione dei nostri clienti: per qualsiasi emergenza chiamare il numero 0143/80337 int. 2, un nostro operatore sarà a disposizione per le necessità urgenti.

RICORDA CHE LA DITTA MELONE NON TI LASCIA MAI SOLO...... ANDRA' TUTTO BENE!