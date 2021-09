Il ministro Patuanelli inaugura l'Acqui Wine Days

ACQUI TERME - Il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli ad Acqui Terme per l'apertura della tre giorni dedicata alle eccellenze vitivinicole del Monferrato. Ospite a Villa Ottolenghi, il ministro ha sottolineato l'importanza delle strade regionali del vino, "perché mettono in contatto produttori e consumatori. Quella dei vino è una filiera dove le risorse si investono e non si spendono. Investire significa dare risorse ai quei settori in grado di dare un valore aggiunto all'economia nazionale, e quello del vino è certamente uno di questi settori”.