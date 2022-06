Rapetti-Lucchini: domani il verdetto delle urne

ACQUI TERME - Domani notte (con ogni probabilmente non prima di qualche ora dall'inizio degli scrutini) Acqui saprà il nome di colui che nei prossimi cinque sarà chiamato a governare la città. La sfida è tra Danilo Rapetti e il sindaco uscente Lorenzo Lucchini. Al primo turno Rapetti ha chiuso con un largo 39,3%, lasciando Lucchini al 17.7%. Nonostante il "gap" tra i due candidati, come ammesso da entrambi, il ballottaggio è una partita a sé che può nascondere sorprese.

Sarà possibile seguire minuti per minuto l'evolversi dello spoglio domani, dalle 22.30, in diretta sul sito www.ilpiccolo.net o su acquinews.ilpiccolo.net, così come sui canali social de Il Piccolo e di AcquiNews. Numeri, commenti, interviste per non perdersi nulla del ballottaggio di Alessandria e di Acqui Terme.