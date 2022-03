Leo Club: cena della solidarietà per la Caritas

ACQUI TERME - E’ ormai divenuta una tradizione quella del Leo club di Acqui Terme di organizzare una 'Cena della Solidarietà' per raccogliere fondi a sostegno delle famiglie bisognose. L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 4, alle 19.45 alla Mensa della Fraternità in via Cassino. Un menu ghiotto e a tema carnevalesco attenderà i munifici commensali. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Caritas diocesana a sostegno dei progetti di solidarietà. Info: 334.1228535