Incendio in una pizzeria di via Monteverde: fiamme domate dai Vigili

ACQUI TERME - Poco dopo mezzanotte un passante ha notato le fiamme all'interno del locale, quindi ha subito chiamato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti tempestivamente insieme alla Polizia Locale. L'incendio è divampato alla pizzeria 'Punto Pizza' di via Monteverde, forse a causa di un corto circuito. Le cause, però, sono ancora in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto circa due ore. Fortunatamente le abitazioni limitrofe non hanno subito alcun danno