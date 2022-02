Lavori a Rocca: chiude la strada "delle Fontane"

ROCCA GRIMALDA - Sarà chiusa la circolazione tra le ore 7.00 di lunedì prossimo, 28 febbraio, e le 18.00 del 31 marzo la strada provinciale 199 "delle Fontane", tra Rocca Grimalda e Carpeneto, proprio a ridosso del chilometro uno.

L'ordinanza è stata emessa dalla Provincia di Alessandria per consentire lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza dettati dal dissesto idrogeologico del versante. Il cantiere, dunque, procederà in maniera differente rispetto a quanto già comunicato precedentemente dall'amministrazione comunale di Rocca Grimalda. Per raggiungere Carpeneto, pertanto, sarà necessario percorrere la strada provinciale 185 della Val d'Orba o la strada provinciale 191 "Rocca-Schierano".