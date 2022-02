Convocato Consiglio comunale straordinario

ACQUI TERME - Mercoledì 16 alle ore 21, è stato convocato un Consiglio comunale straordinario. Sei i punti in discussione. Dopo le approvazioni di rito, gli eletti acquesi dovranno deliberare sulla surroga del Consigliere comunale Mauro Ghione scomparso lo scorso 30 dicembre. Si parlerà anche di poste finanziarie con una variazione al bilancio di previsione 2022/2024 e poi di lavori, con l’approvazione dell'intervento di rigenerazione, adeguamento funzionale, potenziamento e gestione del complesso sportivo ‘Ottolenghi’ di via Trieste attraverso il ricorso al partenariato Pubblico-privato. Verrà approvata la proposta di progetto della società Egea produzione e teleriscaldamento srl per la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione energetica complesso polisportivo comunale di Mombarone e inserimento della concessione nella Programmazione. Infine verrà deliberata l’autorizzazione alla vendita di quote della Società Alegas srl di proprieta' della Societa' partecipata Amag spa.

Il Consiglio si svolgerà a porte chiuse e sarà trasmesso in diretta streaming.