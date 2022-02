'Due passi a Bistagno': camminata con il gruppo Mondavio

BISTAGNO - Ultimi preparativi per l'evento Due passi a Bistagno, la camminata organizzata dal gruppo 'Maurizio Mondavio'. Ritrovo domenica 6 alle 9, in piazza Giulio Monteverde, e poi via su un percorso ad anello di 9 km, accessibile a tutti, su strada asfaltata. I partecipanti verranno condotti in un tour sulle tracce del passato del paese bagnato da due placidi fiumi, non mancando tappe alla chiesa di Santa Maria dell'Assunta e San Giovanni Battista. Obbligatorio in greenpass. Info: 3494744684.