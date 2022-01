Crescereinsieme: 35 posti per il Servizio Civile

ACQUI TERME - "Anche questo 2022 inizia con grande sfide, tuttavia non posiamo distrarci da quanto la nostra società ci chiede in termini di impegno sociale e umano – dichiarano dalla cooperativa sociale Crescereinsieme - Proprio in un tempo così difficile e poco stabile abbiamo bisogno di sapere che la nostra umanità ed in particolare il servizio alle fasce deboli e fragili continua a trovare energie e nuove forze per rispondere alle sfide che dobbiamo attraversare. Un appello quindi soprattutto ai più giovani ai quali attraverso questa proposta vogliamo arrivare".

Il noto soggetto del terzo settore lancia il bando per un anno di Servizio Civile Universale, riservato ai soggetti tra i 18 e 29 anni, all'interno delle cooperative sociali CrescereInsieme, Mago di Oz e Maramao Coop. Agricola Sociale.

"Un anno di progetti e attività orientate alle fasce più deboli, all'housing sociale, alle famiglie, ai bambini, all'accoglienza, alla disabilità, alla mensa di Carità, all'agricoltura sociale sui diversi territori in cui operiamo, Acqui Terme ed i Comuni del territorio, Canelli, Casale – precisano - le nostre sedi accoglieranno 35 giovani, 25 ore settimanali, con un rimborso di 439,50 euro. Sono molte le attività da svolgere e diverse le opportunità per trasformare questo anno in un prezioso investimento del tuo tempo e delle tue potenzialità. Un tempo che serve agli altri e alla tua crescita personale e professionale".