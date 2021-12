Terzo: annullato il concerto del Coro Mozart

TERZO - Atteso il destino degli altri eventi dell’Acquese (rectius di tutta Italia) era dato per scontato; ma qualcuno in verità ci sperava. Ieri l’annuncio che ha eliminato tutti i dubbi: il tradizionale concerto della Befana di Terzo non si farà. Un comunicato del Comune ha informato che l’attesa performance del Coro Mozart è rinviato a data da destinarsi.