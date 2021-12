Mercato coperto: via al bando per l'assegnazione dei posti

ACQUI TERME - Sei anni, prorogabili di altri sei, per la vendita e alla somministrazione di prodotti di generi alimentari: è quanto previsto dal bando per la concessione d’uso dei posti presso il mercato coperto in piazza Orto San Pietro pubblicato dal Comune di Acqui.

"Gli spazi da concedere - comunicano da Palazzo Levi - e la base di gara per il canone annuo sono i seguenti: 9 posti di 9 mq con base di gara di 1620 euro, 20 posti da 10 mq con base di gara di 1.800 euro, 11 posti da 11 mq con base di gara di 1.980 euro, 4 posti da adibire a somministrazione di alimenti e bevande di 20,9 mq con base di gara di 3.762 euro. I soggetti interessati potranno inviare la richiesta entro le ore 12 del 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata A/R presso l’Ufficio Economato del Comune di Acqui Terme in piazza Levi 12 oppure via pec all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Dovrà essere allegata la copia di un documento di riconoscimento. La domanda deve essere sottoscritta nei casi di impresa individuale dal titolare della stessa; nei casi di persona giuridica, dal legale rappresentate. In tal caso, alla domanda dovrà essere allegata la delibera dell’organo societario che ne autorizza la presentazione.".

Il posto verrà assegnato a chi avrà presentato l’offerta più vantaggiosa "e il cui canone annuale sia maggiore a quello posto a base di gara con esclusione delle offerte in ribasso. Qualora siano presenti più domande per gli stessi posti, a parità di condizioni economiche offerte, verrà data priorità a quelle che presentano tipologie di offerta commerciale non presenti nella struttura o sul territorio comunale. In mancanza, si procederà a successive aste individuando come base le offerte di pari importo".

Per maggiori informazioni il Comune inviata i candidati a rivolgersi, nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 13, al seguente numero 0144.770.207. È possibile consultare interamente il bando sul sito del Comune di Acqui Terme.