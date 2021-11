A Trisobbio c'è il mercatino natalizio nel borgo

TRISOBBIO - Giochi, animazione, stare insieme. A Trisobbio il Natale sarà anticipato. Sono in programma domenica tra le 10.00 e le 18.00 i tradizionali mercatini. Piccoli artigiani, produttori locali e hobbisti esporranno all'ombra del castello le loro idee per le feste. A partire della 15.00 spettacoli e laboratori per coinvolgere i più piccoli, insegnare le vecchia abilità manuali che si stanno perdendo, gustare i cibi della tradizione. Per una giornata i tre suggestivi cerchi concentrici del borgo si trasformeranno in un luogo incantato, popolato da Elfi, creature fantastiche e personaggi legati al Natale. Dalle 16.00 l'apertura della casetta nella quale ogni bambino potrà affidare la sua letterina. Previsto un grande concorso fotografico, estrazione finale tra i partecipanti alle votazioni per i premi messi a disposizione dal Comune. L'ingresso per ogni bambino ha il costo di 5 euro. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook "T'ei 'd Tarsobi..."