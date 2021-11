A Cassine incontro Cri per il corso volontari

CASSINE - Tanti sono i settori d’impiego del personale della Croce Rossa di Cassine. I volontari, oltre al più ‘famoso’ servizio 118, tendono una mano alla comunità in molteplici contesti di pubblica assistenza. Quello che forse più caratterizza i crociati cassinesi è il servizio di raccolta del sangue che, grazie all’autoemoteca, raggiunge anche i territori più isolati non solo della provincia alessandrina. In ogni contesto operativo la Cri impiega personale volontario specificatamente formato.

Martedì 23 novembre, alle ore 20.45, nella sede della Croce Rossa di Cassine si terrà la presentazione del programma e della struttura del prossimo corso Volontari. ‘L’indifferenza è la peggiore della malattia’ è il monito della nuova campagna di arruolamento dell’associazione umanitaria più grande del mondo. Info sui social o al 3398898266