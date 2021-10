Dalla Regione altri 1,8 milioni per i nuovi progetti del Gal Borba

PONZONE - Per lo sviluppo socio-economico delle aree montane e collinari la Regione Piemonte ha stanziato ulteriori 31 milioni e 500 mila euro per le attività dei 14 GAL Piemontesi nei due anni di estensione previsti. Il Gal Borba "Le Valli Aleramiche dell'alto Monferrato" - che comprende 58 Comuni collocati tra Alto Monferrato Aleramico, Langa e Alto Monferrato, Suol d'Aleramo, Tobbio al Colma, Langa Astigiana Val Bormida, Ovada, Acqui Terme e altri Comuni singoli (Cassine, Rivalta Bormida, Orsara Bormida, Carpeneto, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Castelletto d'Orba, Ricaldone, Strevi, Trisobbio, Castel Rocchero, Sessame, Alice Bel Colle, Morsasco) - ha già raggiunto ottimi risultati impegnando il 100% delle risorse in dotazione, di cui una buona parte già liquidate ai beneficiari.

Grazie ai risultati ottenuti e all'ottimo lavoro svolto, il GAL Borba potrà ora contare su una dotazione aggiuntiva di 1,8 milioni di euro (precisamente 1.815.332,14 euro), che verranno utilizzati per:

- effettuare uno scorrimento completo della graduatoria relativa al bando Op. 7.5.2. (tipologia 1) per la rete sentieristica e i servizi connessi sul totale dei 15 progetti ammessi a finanziamento. I progetti presentati integrano/raccordano/ valorizzano la pianificazione della Rete del Patrimonio Escursionistico regionale (RPE), le iniziative sull’area da parte dell’Atl Alexala, le progettualità promosse a valere sulla L.R. 04/00 e nella Buffer Zone Unesco e il piano d’area di interesse locale in attuazione della Misura 7.5.1. a carattere regionale; in particolare, lo sviluppo degli itinerari escursionistici, cicloescursionistici e cicloturistici dell'Appennino piemontese, delle chiese campestri e dei calanchi in Valle Bormida di Spigno ed Erro e del Giro delle cinque torri in Langa Astigiana;

- sostenere l'economia rurale locale, gravemente danneggiata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, riaprendo in seconda pubblicazione i seguenti bandi pubblici di finanziamento al fine di sostenere il settore commerciale/agrituristico/ turistico-ricettivo più duramente colpito dalle restrizioni imposte, nello specifico: