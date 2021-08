Acqui-Genova: tornano i treni sull'intera tratta

ACQUI TERME - Per l’equinozio d’autunno bisognerà attendere ancora un mese, anche se, sul fronte della viabilità, la calda estate dei pendolari ovadesi e della Valle Stura è giunta ormai agli sgoccioli.

A partire da domani mattina, domenica 29 agosto, infatti, l’offerta di viaggio sull’Acqui-Genova è tornata regolare, al termine di un mese in cui i frequentatori abituali della tratta sono stati costretti a passare dai convogli agli autobus per raggiungere il capoluogo ligure.

Un servizio integrato (treni in circolazione fra la città termale e la stazione di Campo Ligure-Masone, poi pullman fino a Brignole, ndr) che è entrato ufficialmente in vigore lo scorso primo agosto, dopo la prima sperimentazione avvenuta in alcune domeniche di giugno e luglio. Dal 16 al 21 agosto scorsi, peraltro, i bus hanno anche dovuto fare i conti con la chiusura parziale dell'A10 (è stata mantenuta solamente una corsia per senso di marcia per alcuni "lavori indifferibili" eseguite all'interno di alcune gallerie poste lungo la bretella genovese, ndr). I ritardi, chiaramente, non sono mancati, anche se i mezzi (su gomma) pesanti non sono mai stati dirottati sul traffico urbano, proprio per evitare ulteriori disagi. Fra poche ore saranno nuovamente i regionali a coprire l’intera tratta.

Acqui-Genova, l'incognita dei tempi con i bus sostitutivi Da domani partono le tre settimane in cui il capoluogo ligure sarà raggiunto attraverso l'autostrada

Nelle ultime settimane sono effettuate alcune attività di modifica infrastrutturale e tecnologica al “Bivio Polcevera”, necessarie per la realizzazione del quadruplicamento dei binari nel tratto del nodo di Genova tra Voltri e Sampierdarena. "Anche nei prossimi giorni, dal 29 agosto al 13 settembre, i treni percorreranno il tratto interessato dai lavori con un precauzionale rallentamento di velocità e potrebbero subire lievi variazioni d’orario" spiegano da Trenitalia.