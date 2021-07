La scuola Alberghiera apre agli operatori del benessere

ACQUI TERME - La Scuola Alberghiera di Acqui Terme è pronto ad offrire una nuova possibilità agli studenti tra i 15 e i 24 anni. Nel piano più alto dell'edificio di via Principato di Seborga, verrà collocato il Laboratorio di Estetica della Scuola Alberghiera: «Un luogo dove i profumi avvolgono, la divisa candida delle allieve e le pareti tinta crema creano un ambiente di luce, pronto ad ospitare con attrezzature da centro benessere e con un’accoglienza degna della migliore tradizione alberghiera per iniziare un trattamento ristoratore – informano - E così come nei migliori alberghi è cresciuto come una "SPA" il corso di Estetica dove si formano le professioniste di domani del settore benessere di Alberghiera».

Durante il corso di Operatore del benessere, informano, verranno fornite le conoscenze necessarie a intraprendere la carriera di estetista, che deve possedere competenze, tra le altre, nel campo della cosmetologia, dell’anatomia, della chimica e della dermatologia. «Allieve e allievi impareranno così a realizzare i trattamenti richiesti: massaggi, trucco e trattamenti e pulizia del viso, manicure, pedicure, depilazione – precisano i docenti - Il corso, aperto a tutti i giovani tra i 15 e i 24 anni, è gratuito, di durata biennale con uno stage di 300 ore. Al termine rilascia un Attestato di Qualifica professionale valida sul territorio nazionale, che consente la prosecuzione per l’Abilitazione professionale».