Bistagno: dal 12 luglio apre la Banca di Asti

BISTAGNO - Unicredit è andata via senza sentire preghiere e ragioni lasciando Bistagno senza banca. Grande l'impegno del sindaco Vallegra che si è reso conto da subito quanto necessario fosse il servizio per un paese con abitanti anziani.

Eleusine le trattative con la 'concorrenza': «In mattinata ho avuto modo di parlare con un funzionario della Banca di Asti – riferisce il primo bistagnese - I lavori presso la nuova filiale di Bistagno procedono senza intoppi. È confermata l'apertura per lunedì 12 luglio». 1700 abitanti abituati al contatto personale. «Mi hanno garantito che in base alle necessità e mole di lavoro futuro ci sarà sempre un numero adeguato di impiegati per offrire il miglior servizio possibile».

Riconoscenza a chi non ha abbandonato i paesani. «Elogio con piacere anche il lavoro svolto dall'ufficio postale di Bistagno – conclude Vallegra - Aperto ogni giorno, due impiegati e postamat. Banca e Posta, due servizi fondamentali che in questi mesi abbiamo voluto e difeso con le unghie e con i denti».