L'allerta del Comitato Montano Ponzonese: "Occhio in strada Viazzi"

PONZONE - La notizia giunge dal Comitato Montano Ponzonese. Pare che in strada Viazzi, dove sono stati eseguiti dei lavori di sostituzione dei pali della luce, non sia stata fatta un’opportuna attività di bonifica. «In prossimità di ogni palo dismesso ci sono degli isolatori di vetro frantumati, particolarmente taglienti ed insidiosi perché nascosti dall’erba – spiegano – Ci sono anche cavi di metallo che affiorano dal terreno e buchi di oltre due metri lasciati scoperti in mezzo alla vegetazione». La situazione è particolarmente pericolosa perché in quello spazio di campagna sono soliti passeggiare famiglie con bambini. Della circostanza sono stati informati sia il sindaco e sia la locale stazione dei Carabinieri.