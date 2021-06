Visone ringrazia il dottor Laborai, per anni medico del paese

VISONE - I visonesi salutano e ringraziano il dottor Luciano Laborai, per tanti anni medico di base del paese da oggi in pensione. "Medico gentile e paziente, non sarà facile trovarne un altro così", scrive una cittadina sulla pagina Facebook del sito del Comune. "Un ringraziamento doveroso al dott Laborai che per tanti anni è stato il medico di base dopo il dott Ricci", aggiunge un'altra residente.

Ora i mutuati seguiti negli anni da Laborai - convenzionato con il Distretto sanitario di Acqui Terme e Ovada - dovranno scegliere il proprio nuovo medico di famiglia. Questi i tre modi per effettuare la procedura del caso:

a) recandosi presso gli uffici ASL di Acqui Terme (via Alessandria, 1) da lunedì a venerdì con orario 08.00/12.00 (ulteriori informazioni al numero 0144.777702);

b) online sul sito https://www.spid.piemonte.it/gasprp_salute/start.do (per accedere al servizio online è necessario possedere una credenziale SPID, oppure la carta di identità elettronica, o la tessera sanitaria attivata CNS);

c) recandosi entro il 17 luglio negli Uffici del Comune di Visone nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato con orario 09.00/12.30 (ulteriori informazioni al numero 0144.395297).