Lunedì Consiglio comunale a Palazzo Levi

ACQUI TERME - Lunedì 28 alle 21, si riunirà il Consiglio comunale di Acqui Terme. Gli eletti di Palazzo Levi parleranno della terza e quarta variazione al bilancio di previsione 2021 - 2023 e al dup 2021 – 2023. Verranno deliberate, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid 19, le misure di attenuazione dell'impatto economico con la riduzione della tari per le utenze non domestiche. Stesso tema, verrà inoltre approvato il regolamento tipo per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e chiesta la ratifica del nuovo statuto e convenzione consorzio servizi rifiuti (Csr). Infine ci sarà la presa d'atto del Piano economico finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2021 dei comuni dell'area omogenea Ovadese–Acquese e approvazione delle relative tariffe.