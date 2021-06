Cercasi rilevatori per il Censimento comunale

SPIGNO MONFERRATO - E’ stato pubblicato all’albo stamani. Il Comune di Spigno Monferrato cerca due persone a cui conferire l’incarico di ‘Rilevatore per le indagini relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazione 2021’. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 30 giugno direttamente in Comune prendendo appuntamento con l’ufficio protocollo (0144.91155) o via pec (all’indirizzo spigno.monferrato@cert.ruparpiemonte.it).

Perché è importante il censimento? «Perché assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal Regolamento (CE) 763 del 2008 e produce un quadro informativo statistico sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione a livello nazionale, regionale e locale – spigano i tecnici – Inoltre determina la popolazione legale nel territorio di ciascun Comune e fornisce dati e informazioni utili all’aggiornamento e alla revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente. Infine produce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici di una determinata circoscrizione».