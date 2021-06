La camminata contro il diabete fa il pieno di adesioni

BISTAGNO - Complice la bella giornata, l’iniziativa promossa dai Lions Acqui e Colline Acquesi ha riscosso un grande successo. Ieri a Bistagno al via della Camminata contro il Diabete c’era davvero tanta gente. Opportunamente distanziati e ligi alle disposizioni anti contagio, i tanti partecipanti si sono inerpicati sulle colline del circondario apprezzando, lungo due sentieri l’uno di 7 e l’altro di 11km, le bellezze naturalistiche della Valle Bormida. Entusiasti gli organizzatori che non potevano festeggiare in modo migliore i 30 anni della Fondazione Lions Club International. «I fondi raccolti saranno devoluti all’acquisto di materiale sportivo per la palestra della scuola locale» hanno comunicato.