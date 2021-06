"Un poster per la pace": il sindaco premia 12 studenti

ACQUI TERME - Nei giorni scorsi a Palazzo Levi s è svolta la premiazione del concorso un “Poster per la Pace”, evento organizzato dai Lions Club Acqui e Colline Acquesi. «L'iniziativa prevede la realizzazione di un poster per far esprimere ai bambini il loro modo di vedere la pace – spiegano da Comune - Il concorso si è svolto anche tra gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo 2 – Media Monteverde e l’Istituto Comprensivo Spigno Monferrato – Bistagno».

Il sindaco Lorenzo Lucchini ha premiati i dodici migliori elaborati, che saranno esposti nel cortile del Palazzo Comunale a partire dalla prossima settimana, in una mostra en plein air aperta ai visitatori. «Voglio ringraziare tutti i partecipanti, la dirigenza e i docenti degli Istituti e i Lions Club Acqui e Colline Acquesi per questa preziosa iniziativa di sensibilizzazione» ha concluso il primo cittadino.