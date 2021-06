Pulizie straordinarie sui sentieri denicesi

DENICE - Domenica di lavoro per i volontari della Pro Loco e della Protezione civile di Denice. I volenterosi, tra cui il sindaco Fabio Lazzarino e altri amministratori, hanno deciso di 'mettete mano' al sentiero CAI n. 572. Il percorso ad anello collegato al Giro delle 5 Torri, era stato invaso dalla vegetazione e in alcuni tratti si è reso necessario l'utilizzo di mezzi 'pesanti' come il trattore. L'iniziativa si colloca tra quelle di valorizzazione dei gioielli naturalistici del circondario messe in campo dall'amministrazione comunale. A disposizione dei turisti camminatori, sempre più numerosi, un incantevole trekking tra la torre di Denice e quella di Vengone, frazione di Roccaverano.