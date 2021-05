Dopo le lamentele, nuove strisce in zona Bagni

ACQUI TERME - Sarà certo una coincidenza, in verità verificatasi altre volte in circostanze analoghe. Nei giorni scorsi dai social network si era levata una lamentela condivisibile. Per il passaggio della Milano-Sanremo del 20 marzo l’amministrazione comunale aveva steso un nuovo manto asfaltato nella zona della rotonda di zona Bagni facendo fare bella figura alla città bollente durante la diretta televisiva. Peccato che poi la segnaletica orizzontale non sia stata realizzata e i pedoni della vicina area commerciale e diretti alla pista ciclabile hanno rischiato non poco atteso il piedino pesante degli automobilisti in uscita dalle provinciali. Lamentela corale su Facebook e, tempo due giorni, ecco le nuove strisce pedonali. Potere dei social?