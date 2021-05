Asilo nido comunale: iscrizioni aperte fino al 16 maggio

ACQUI TERME - Fino a domenica 16 maggio sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico all'asilo nido comunale "Il giardino di Peter Pan". I genitori dei bimbi dai tre mesi ai tre anni, residenti e non residenti sul territorio comunale di Acqui Terme (i genitori non residenti, indipendentemente dal reddito, pagheranno la retta massima).

«All’atto dell’iscrizione occorre presentare ricevuta di versamento cauzionario pari a 77,00 euro da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena in Corso Bagni n. 34/36 o con pagoPA entro e non oltre 5 giorni dalla data dell’iscrizione. In caso di regolare inserimento, il versamento cauzionario verrà detratto dal pagamento della prima retta», fa sapere l'amministrazione comunale.

Il modulo d’iscrizione va inviato, unitamente al documento d’identità valido del sottoscrittore e alla ricevuta del versamento della tassa d’iscrizione di euro 77, via e-mail all’indirizzo istruzione@comuneacqui.com oppure via PEC all’indirizzo acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Per informazioni sul servizio e sulle modalità d’iscrizione è possibile consultare anche il sito dell’ asilo nido “Il Giardino di Peter Pan”. Vista l’emergenza sanitaria questo non si terrà l'Open day ma le educatrici sono a disposizione per fornire telefonicamente ai genitori tutte le informazioni sul servizio al numero 0144.311503 oppure all’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 0144 770272.