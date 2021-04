Stasera consiglio comunale in videoconferenza

CARTOSIO - È stato convocato per stasera, alle 21 e in videoconferenza, il Consiglio comunale di Cartosio. Otto i punti all'ordine del giorno; tra i più importanti l'approvazione di diversi regolamenti: del compostaggio domestico, per l'applicazione del nuovo canone patrimoniale di concessione e autorizzazione ed esposizione pubblicitaria e per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef.

Verranno inoltre determinate le aliquote 2021 per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, le aliquote l'Imu e verrà messa al voto l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato 2021-2023. Infine ci sarà l'esame del Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2021-2023.