Dalla Cri di Cassine uova di Pasqua per i bimbi dell'Infantile

ALESSANDRIA - È già arrivata la Pasqua per i piccoli pazienti dell’Ospedale infantile di Alessandria, a cui oggi sono state donate un centinaio di uova di cioccolato.

Una gustosa iniziativa che scaturisce dalla sinergia tra i Giovani della Croce Rossa Italiana del Comitato di Cassine e l’Azienda Giraudi: “La Croce Rossa Italiana – ha affermato il presidente Cri Cassine, Matteo Cannonero - ha voluto sottolineare le storiche collaborazioni non solo con l'Azienda Ospedaliera ma anche con i grandi marchi produttivi del territorio i quali, come in questo caso, rispondono con prontezza e solerzia in favore di una nobile causa”.

Le uova di cioccolato verranno consegnate ai bambini nel rispetto della normativa Covid, come ha ricordato il direttore Medico di presidio Alessandro Canepari, grazie alla collaborazione dei coordinatori infermieristici dei vari reparti dell’infantile.

L’Azienda ospedaliera di Alessandria ringrazia per questo gesto di attenzione nei confronti dei più piccoli che renderà sicuramente meno amara la loro permanenza in Ospedale durante il periodo pasquale.