Fratelli d'Italia, al via la campagna tesseramento

ACQUI TERME - Claudio Bonante, presidente del circolo acquese di Fratelli d'Italia, annuncia l'apertura della campagna di tesseramento 2021.

«Il partito è in crescita anche ad Acqui Terme e nell’Acquese, come dimostra il numero dei tesserati, dei simpatizzanti e dei sostenitori, in aumento costante - afferma - molteplici sono le persone che riconoscono nei nostri ideali e che vedono in FDI l'unica risposta credibile ad un panorama politico inadeguato alle esigenze della collettività».

Sarà possibile tesserarsi sia online sul sito del partito sia nella modalità cartacea presso la sede acquese. «I residenti ad Acqui Terme e nell’Acquese che riceveranno in omaggio il braccialetto ufficiale in gomma di Fratelli d’Italia “Usque ad Finem”: un piccolo gesto che però vuole dare un forte senso di appartenenza» conclude Claudio Bonante.