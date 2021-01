In fase di recupero il muro dell'Rsa 'Capra'

ACQUI TERME - Per anni la carreggiata di via De Gasperi è stata ristretta a causa della delimitazione di sicurezza che costeggiava il vecchio muro della Rsa 'Mons. Capra'. Tale circostanza ha creato non pochi problemi alla viabilità soprattutto in occasione delle entrate ed uscite degli alunni dall'istituto 'Parodi' 'dirimpettaio' della residenza per anziani. La bande rosse infatti occupavano la maggior parte dei parcheggi disponibili e quindi nelle fasi di afflusso e deflusso degli studenti era un po' il far west. Ora la carreggiata è ancora più ristretta ma la motivazione non solleverà alcuna lamentela: il muro instabile è stato abbattuto e ne stanno costruendo uno nuovo. Un po' di pazienza e tra un po', magari quando gli alunni torneranno a studiare tutti in presenza, saranno restituiti alla via gli spazi di sosta di cui ha bisogno e che per tanto tempo gli sono stati negati.