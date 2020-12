I presepi nelle chiese acquesi: gli orari per le visite

ACQUI TERME - Nonostante quasi certamente saremo chiamati a un Natale e un Santo Stefano in regime di clausura, durante le festività dicembrine in quasi tutte le chiese del territorio saranno allestiti e visitabili i tradizionali presepi. In alcune paesi dell'Acquese, vedi Melazzo e Cartosio, è stato organizzato persino un contest via social tra parrocchie per premiare le Natività più belle realizzate dagli abitanti dei due paesi. Ad Acqui Terme sono diverse le Chiese che ospiteranno i presepi che celebrano la venuta di Gesù Bambino.

Nella Cattedrale di Santa Maria Assunta dal 20 dicembre al 6 gennaio il presepe sarà visibile al pubblico dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nella Chiesa di Nostra Signora della Neve già dall'8 dicembre e fino al 6 gennaio lo storico presepe artigianale della Madonnina è visitabile durante gli orari di apertura del Santuario, tutti i giorni dalle 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18.

Nella Chiesa Conventuale di San Francesco dal 20 dicembre al 6 gennaio il presepe è visitabile dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Nelle tre chiese, la Santa Messa verrà celebrata giovedì 24 alle 20.30.