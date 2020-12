La lamentela dei cittadini: «Sp210 ghiacciata»

PONZONE - Non trovano pace i ponzonesi. Già la Sp210 è funestata da strettoie, asfalto ammalorato e, all’occorrenza, copiose nevicate, ci si mette anche il gelo. Sono soprattutto i lavoratori a lamentarsi, quelli che al mattino presto e alla sera all’imbrunire percorrendo la strada ‘quotidiana’ sono esposti a pericolose scodate dovute al fondo ghiacciato. E così, salvo slanci di imprudenza (sempre da evitare), sono costretti a precorrere l’arteria a velocità molto contenuta. A soffrire di più sono le frazioni alte del paese, come Cimaferle. Come di consueto, sulla questione è intervenuto il Comitato Montato Ponzonese che ha sollecitato la Provincia ad essere più prodigo di sale e comprensione per chi, sul tema della viabilità, ha già colma la misura della pazienza.