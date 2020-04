A Cassine donazione di sangue in piazza Italia

CASSINE - Un servizio organizzato dalla Croce Rossa Comitato di Cassine in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Azienda Ospedaliera di Alessandria. Domenica 19, dalle 8 alle 12, in piazza Italia, l'auto-emoteca offrirà un servizio di pubblico prelievo. «Saranno garantite le disposizioni di sicurezza previste dalla Legge – ha assicurato il presidente di Cri Cassine, Matteo Cannonero – ricordiamo che la donazione di sangue è una delle poche attività certificabili come 'stato di necessità' e quindi che permette di uscire senza incorrere in sanzioni». E' importante ricordare che una donazione di sangue può salvare fino a tre vite. Info: 338.5281895